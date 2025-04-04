Брюссель, 4 апреля, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Венгрия поддерживает планы повысить расходы ЕС на оборону, но выступает против того, чтобы это использовали для скрытого увеличения объемов военной помощи Украине. С таким заявлением 4 апреля выступил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

По его словам, есть страны, которые приравнивают оборону Европы к обороне Украины. Венгрия не согласна с такой позицией.

«Стратегия укрепления европейской обороны не должна подразумевать скрытого увеличения поставок оружия и финансовой помощи Украине, главным образом потому, что это привело бы к затягиванию военных действий», — подчеркнул Сийярто в беседе с журналистами после совещания с коллегами из стран НАТО в Брюсселе.

Он подчеркнул, что повышение обороноспособности ЕС должно касаться только этого объединения и не должно стать инвестированием в армию государства, которое состоит в НАТО или ЕС. Он также назвал ложными утверждения, будто Украина защищает Европу от нападения России.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта агентство DPA сообщило, что лидеры стран ЕС поддержали программу главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении €800 млрд на укрепление обороноспособности объединения. Эти средства планируется привлечь в течение ближайших пяти лет, в основном за счет займов.

При этом президент РФ Владимир Путин уже опровергал заявления, будто Москва планирует нападение на Европу. Он назвал это чушью и бредом, отметив, что приспешники США опасаются сильной России, но у нее нет агрессивных планов. Нагнетание истерии по этому вопросу нужно тем, кто хочет запугать европейское население, пытаясь оправдать наращивание военных расходов, отметил глава государства.