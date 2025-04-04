Мурманск, 4 апреля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Российский биатлонист Даниил Серохвостов опоздал на одну минуту на материальный контроль по досмотру формы и винтовки и не смог попасть на спринтерскую гонку на последнем этапе Кубка Содружества в Мурманске. Об этом 4 апреля заявил «Матч ТВ».

Алексей Филиппов/РИА Новости Даниил Серохвостов

«Смотрю на время — 21 минута. Заезжаю сюда, на матконтроле уже никого нет. Спросил, где можно пройти, сказали, что по правилам нельзя… Матконтроль закрывается за десять минут, а я пришел за девять. Когда подъезжал, уже никого не было, они ушли раньше. Ну что, мой косяк», — рассказал спортсмен.

Серохвостов уточнил, что для других спортсменов иногда делают исключения, а для него — нет.

«Как‑то некрасиво», — посетовал он.

Отмечается, что победу в этой гонке одержал россиянин Александр Логинов. У Серохвостова же была одна победа и два вторых места на общем зачете Кубка, сейчас он занимает седьмое место.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года Серохвостов выиграл спринт на чемпионате России в Тюмени. Отмечалось, что спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 24 минуты 51,7 секунды, допустив лишь один промах.