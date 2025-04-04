Женева, Швейцария, 4 апреля, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Официальный представитель Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил получение от Китая запроса по консультациям с США по вопросу новых американских торговых пошлин.

EPA/JESSICA LEE/TASS

«Мы можем подтвердить, что от Китая к США поступил запрос о проведении консультаций относительно взаимных пошлин США», — процитировало слова представителя ВТО «РИА Новости».

Он уточнил, что дополнительная информация по этому вопросу появится на сайте организации, когда запрос Китая направят членам ВТО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 апреля власти КНР объявили, что введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию с 10 апреля в качестве ответа на аналогичные действия Вашингтона. В Пекине уточнили, что Китай также подал запрос в механизм урегулирования споров ВТО по поводу новых американских торговых пошлин.

Позднее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что китайские власти решением о введении пошлин на американские товары запаниковали и неправильно сыграли. По словам главы Белого дома, Пекин не может себе этого позволить.

Американский лидер 2 апреля опубликовал список стран, с товаров которых Вашингтон собирается взимать взаимные пошлины, и назвал это решение наступлением экономической независимости для США. Этим документом самые высокие пошлины вводятся на товары из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%) и Китайского Тайбэя (32%).

Власти КНР 2 апреля призвали США к урегулированию разногласий с помощью диалога. Отмечалось, что в торговой войне нет победителей.