Москва, 4 апреля, 2025, 17:45 — ИА Регнум. В Госдуме одобрили поправку по запрету на проведение зрелищных мероприятий в местах, не соответствующих требованиям антитеррористической защищенности. Об этом 4 апреля заявило «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Светлана Шевченко/РИА Новости

«Объект и (или) территория, не соответствующие требованиям правил обеспечения безопасности зрелищных мероприятий и требованиям к антитеррористической защищенности объектов и (или) территорий, на которых проводятся зрелищные мероприятия, не могут использоваться для проведения зрелищных мероприятий», — говорится в тексте поправки комитета ГД по культуре.

Более того, органы внутренних дел и другие ведомства должны получать такую информацию, как тема, место, дата и время, число посетителей и имеющиеся меры безопасности, не позднее чем за 10 дней до проведения.

Комитет также порекомендовал палате парламента принять законопроект во втором чтении.

Как передавало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин отмечал рост террористических преступлений в России, указывая на то, что большинство из них спланированы спецслужбами Украины. Российский лидер также призвал нарастить антитеррористический потенциал подразделений Федеральной службы безопасности в новых регионах России.

Кроме того, в декабре 2024 года Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму. В ней наиболее серьезной угрозой были отмечены распространение идей неонацизма и создание радикальных нацформирований в РФ и на Украине.