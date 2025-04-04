Севский район, Брянская область, 4 апреля, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Украинский FPV-дрон 4 апреля повредил энергетический объект на территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате атаки FPV-дрона в селе Лемешовка Севского района повреждена электроподстанция, вследствие чего нарушено электроснабжение бытовых потребителей», — сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.

Люди в результате атаки не пострадали.

Глава региона подчеркнул, что киевский режим продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру России, несмотря на публично принятые обязательства. Атаки фиксируются ежедневно.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президенты России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом принял предложение ввести временный мораторий на нанесение ударов по украинским энергообъектам при условии, что аналогичные обязательства последуют со стороны Киева. Президент России отдал соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает мораторий. Со своей стороны глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал, что Украина тоже будет соблюдать мораторий. Это обещание было нарушено Киевом в тот же вечер.

Атаки ВСУ на российские энергообъекты продолжаются. За минувшие сутки украинская армия шесть раз атаковала российские энергетические объекты — в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях.