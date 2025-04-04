Брюссель, 4 апреля, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Американское руководство хочет видеть, что в урегулировании ситуации на Украине наблюдается конкретный прогресс. Об этом 4 апреля заявил на брифинге в Брюсселе госсекретарь США Марко Рубио.

Jacquelyn Martin/AP/TASS Госсекретарь США Марко Рубио

«Нам нужно начать видеть реальный прогресс, иначе придется сделать вывод, что они (Россия. — Прим. ред.) не заинтересованы в мире», — заявил Рубио.

Он отметил, что США в урегулировании ситуации на Украине приблизились к достижению мира. Это происходит потому, что Вашингтон ведет диалог с обеими сторонами конфликта. При этом соглашения, которое положило бы конец конфликту, пока нет.

«Однако мы узнаем об этом (что такое соглашение есть. — Прим. ред.) достаточно скоро», — добавил Рубио.

Он также отметил, что 3 апреля провел в Вашингтоне переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Глава Госдепа отметил, что получил от Дмитриева послание для американского руководства о настрое Москвы на достижение мира на Украине.

Рубио также заявил, что, если заметного движения к миру на Украине не будет, конгресс будет требовать от американского президента Дональда Трампа новых антироссийских санкций.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Трампом. Американский лидер предложил, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъктам. Президент России принял предложение, отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает мораторий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на словах согласился с Трампом, заверив, что якобы всегда был сторонником прекращения ударов. В действительности он в тот же день нарушил договоренность, приказав ВСУ атаковать энергетический объект на территории Краснодарского края. Киев продолжает нарушать мораторий, ежедневно атакуя энергообъекты России.

Также Путин в ходе переговоров с Трампом отметил, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, а не во временном перемирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 апреля заявлял, что соблюдение Россией моратория на удары по энергообъектам демонстрирует ее настрой на достижение мира на Украине. Москва информирует Вашингтон о том, что Киев не соблюдает соглашение, но со стороны США пока нет реакции.