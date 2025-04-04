Сана, 4 апреля, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Бойцы йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли очередной удар по американскому авианосцу Harry Truman и другим кораблям Военно-морских сил США в акватории Красного моря. Об этом 4 апреля заявил представитель хуситов Яхья Сариа.

Global Look Press/IMAGO/www. imago-images.de американский авианосец Harry Truman

«Йеменские военно-морские, ракетные и беспилотные силы нанесли несколько ударов крылатыми ракетами и беспилотниками по военным кораблям противника в Красном море, возглавляемым американским авианосцем Harry Truman», — рассказал он в эфире телеканала Al Masirah.

Сариа добавил, что хуситы атаковали американские военные корабли в ответ на агрессию США против Йемена.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля движение «Ансар Аллах» также заявило об ударе по авианосной группе военно-морских сил США в Красном море во главе Harry Truman. Уточнялось, что бойцы йеменского движения использовали для удара крылатые ракеты и дроны.

Ранее в этот же день хуситы объявили, что сбили разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper американских войск над йеменской провинцией Эль-Ходейда. По их словам, это был второй сбитый движением БПЛА армии США за последние 72 часа и 17-й — с момента начала эскалации конфликта в секторе Газа.