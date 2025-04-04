Минск, 4 апреля, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Трем жителям Минска, которые передавали данные работавшим под патронажем иностранных спецслужб фондам, предъявлены обвинения в госизмене. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Окончено предварительное расследование по уголовному делу об измене государству в отношении ряда лиц, которые во вред национальной безопасности передавали фондам и некоммерческим организациям, действовавшим под патронажем специальных служб иностранных государств, материалы о состоянии дел в различных сферах жизни республики», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1 ст. 356 («Измена государству») и ч. 2 ст. 243-3 («Уклонение от уплаты страховых взносов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере») УК Белоруссии.

В отношении фигурантов выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта Минский городской суд признал гражданина Японии Наканиси Масатоси виновным в осуществлении агентурной деятельности и приговорил его к семи годам лишения свободыс отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Суд признал гражданина Японии виновным в сотрудничестве с иностранной спецслужбой и разведкой, а действия — заведомо направленными на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.