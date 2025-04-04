Москва, 4 апреля, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Минюст России добавил в список иностранных агентов видеоблогера Алексея Губанова, кинокритика Екатерину Барабаш, журналиста Алексея Лушникова и издание «Гласная». Об этом 4 апреля сообщили на сайте ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Все перечисленные лица, по информации Минюста РФ, участвовали в распространении фейков о решениях властей России и Вооруженных силах РФ. Кроме того, они публиковали контент, созданный иностранными агентами, и высказывались против спецоперации.

Также в ведомстве добавили, что из реестра была исключена некоммерческая организация «Проект Апрель».

«По результатам проверки в отношении автономной некоммерческой организации социальной поддержки населения «Проект Апрель», проведенной на основании заявления об исключении из реестра, фактов осуществления ею деятельности в качестве иностранного агента не выявлено», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Следственного комитета ранее сообщила, что Барабаш было предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. В ходе допроса журналистка признала вину в полном объеме. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Барабаш сотрудничала с интернет-изданием Republic (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), которое входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и журналом «Большой город».