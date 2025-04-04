Будапешт, 4 апреля, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Вопрос о размещении миротворцев НАТО на Украине не обсуждался на заседании совета глав МИД стран альянса. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Павел Бедняков/РИА Новости Петер Сийярто

«О миротворцах речь, слава богу, не шла, потому что если НАТО будет обсуждать или, в конце концов, решит разместить миротворцев, это будет конец, потому что таким образом НАТО и Россия получат шанс вступить в конфликт друг с другом, и тогда начнется третья мировая война», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Сийярто выразил надежду, что этот вопрос и впредь не будет обсуждаться, так как Москва не станет терпеть размещение войск стран альянса на украинской территории вне зависимости от цели. Он также добавил, что режим прекращения огня между Россией и Украиной еще не установлен, поэтому на заседании не обсуждалась тема его нарушения.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля киевский режим провел переговоры с Британией и Францией по вопросу размещения военных контингентов на территории Украины. Днем ранее газета The Financial Times заявила, что коалиция стран Европы ведет обсуждение использования структур НАТО для развертывания на территории Украины своих войск.

При этом посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник отмечал, что возможное формирования «контингента сдерживания» будет рассматриваться как неприкрытая оккупация Украины странами Европы. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Москва не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине.