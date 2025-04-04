Ереван, 4 апреля, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о намерении страны получить членство в Евросоюзе. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба армянского лидера.

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

«Президент Армении подписал принятый Национальным собранием закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз», — говорится в сообщении.

Парламент Армении 26 марта в окончательном чтении принял законопроект о вступлении страны в ЕС. Утверждалось, что это решение принято для развития демократических институтов, повышения общественного благосостояния и укрепления безопасности республики. Вместе с тем объединение пока не направляло республике приглашение для членства.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Армянский премьер-министр Никол Пашинян тогда заявил, что вопрос членства республики в объединении можно решить только путем проведения в стране всенародного референдума.

Позднее, 21 января, спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что республика не намерена выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так как это дает ей определенные экономические выгоды. Он уточнил, что параллельное сотрудничество Армении с ЕАЭС и ЕС «не может быть проблемой».

Замглавы МИД России Михаил Галузин 3 апреля отметил, что находится сразу в ЕАЭС и ЕС невозможно, и потому Армении будет необходимо решить, где ей лучше быть. Дипломат напомнил, что у членов ЕАЭС равные права, а в ЕС «палочная дисциплина, подчиненная антироссийским нарративам, задаваемым оторвавшимися от реалий брюссельскими бюрократами».