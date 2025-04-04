Киев, 4 апреля, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в нежелании видеть представителей страны в руководящих органах организации.

Global Look Press/Ben Mcshane/Keystone Press Agency Андрей Шевченко

Выборы девяти членов исполкома УЕФА прошли 3 апреля на конгрессе организации в Белграде. Шевченко получил 15 голосов национальных федераций из 55 и не прошел в исполком. Ему не хватило 13 голосов.

«К сожалению, в последние дни мы получили явные сигналы о том, что из-за политических факторов Украину и меня лично не хотят видеть в руководящем органе УЕФА», — приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

По его мнению, голосование касалось не только его как кандидата, но и выражало позицию голосующих ко всей Украине.

Как передавало ИА Регнум, президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино 3 апреля отметил, что начались переговоры по мирному урегулированию на Украине. Он выразил надежду, что кризис скоро завершится, и Россия сможет вернуться в международный футбол.

Кроме того, на конгрессе УЕФА в Белграде почтили память футболиста сборной России Алексея Бугаева, погибшего в зоне специальной военной операции в 2024 году.

После этого УАФ попросила УЕФА и европейские национальные ассоциации не допустить возвращения клубов и сборной России на международные турниры.

В марте 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российских сборных от международных соревнований. Из-за этого команды РФ не участвовали в турнирах 2022 года, были исключены из квалификации ЧЕ-2024 и отбора на ЧМ-2026. В сентябре 2022 года УЕФА также отстранил российскую сборную от жеребьевки чемпионата Европы 2024 года.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов 31 марта заявил о возможности получения сборной России специального приглашения (wild-card) на чемпионат мира 2026 года. Он отметил, что прецедентов отстранения национальных команд ранее не случалось, поэтому возможны разные пути возвращения сборной на соревнования.