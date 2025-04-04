Тверь, 4 апреля, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Вертолет МЧС привлечен к тушению пожара в поселке Ранцево Тверской области. Об этом 4 апреля заявила пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отмечается, что огонь охватил 10 строений, три из которых — жилые дома.

«Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

В 17:22 мск экстренные службы локализовали пожар.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля пожар вспыхнул в Петрозаводске на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе из-за взрыва газового баллона. По данным экстренных служб, в результате пожара пострадали три человека, двоих из них доставили в медучреждения. К тушению привлекли 17 единиц техники и порядка 50 специалистов МЧС.