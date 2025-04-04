Вашингтон, 4 апреля, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Власти Китая запаниковали и неправильно сыграли, когда ввели ответные пошлины на новые американские торговые тарифы. Об этом 4 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

Jacquelyn Martin/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

«Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Ранее Трамп также пообещал прибывающим в США и «вкладывающим огромные средства» инвесторам, что его курс останется неизменным. По его словам, для них в настоящее время прекрасный момент, чтобы разбогатеть и «стать «богаче, чем когда-либо».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 апреля комиссия по тарифам Госсовета КНР заявила, что китайские власти с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию. Отмечалось, что это решение был принято в ответ на аналогичные действия США, не соответствующие правилам международной торговли.

2 апреля Трамп опубликовал список стран, с которых США намерены взимать взаимные пошлины. Глава Белого дома назвал такое решение наступлением экономической независимости для своей страны.

Самые высокие пошлины вводятся для товаров из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%) и Китайского Тайбэя (Тайваня — 32%), а на товары с Украины — в размере 10%.

Власти Китая 2 апреля призвали США к урегулированию разногласий в сфере торговли с помощью диалога. Отмечалось, что в торговой войне не бывает победителей.