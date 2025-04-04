Женева, Швейцария, 4 апреля, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Продление мандата антироссийской международной комиссии, созданной для расследования событий на Украине, в ходе голосования 4 апреля не поддержали 22 из 47 стран, участвовавших в сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) в Женеве.

Иван Шилов ИА Регнум

Против продолжения работы комиссии проголосовали четыре государства — члена СПЧ ООН, 18 — воздержались. За продление было 25 голосов. Результаты голосования опубликовали на странице международного органа в соцсети X (бывш. Twitter).

Против принятия выступили Китай, Судан, Эфиопия и Бурунди. Воздержались Киргизия, Бразилия, Куба, Южная Африка, Вьетнам и ряд других государств. Москва не признает деятельность комиссии из-за ее антироссийского характера.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта газета The New York Times сообщила, что США предупредили европейских чиновников о выходе из комиссии по Украине. Причиной названо решение американских властей перераспределить государственные расходы.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский 3 апреля в ходе неформального заседания Совбеза международной организации указал на то, что она уже семь месяцев не отвечает на запрос Россией данных о расследовании украинской провокации в Буче. Такое молчание противоречит положениям Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН и подтверждает, что нет никаких подтвержденных свидетельств по этому вопросу, отметил дипломат.