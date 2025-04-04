Москва, 4 апреля, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с секретарем Святого Престола по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером поблагодарил Ватикан за помощь в обмене военнопленными с Украиной. Об этом 4 апреля заявила пресс-служба ведомства.

РИА Новости/Минобороны РФ

«Российский министр выразил признательность Святому Престолу за содействие в решении гуманитарных вопросов, включая обмен пленными», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по значимым международным вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по урегулированию конфликта на Украине в контексте нынешнего российско-американского диалога.

Как передавало ИА Регнум, 18 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Ватикан помог вернуть из украинского плена раненых и тяжелобольных российских военнослужащих. Сам обмен произошел 15 января в формате 25 на 25.

19 марта Москва и Киев провели обмен военнопленными по схеме 175 на 175. Всех бойцов ВС РФ по возвращении направили в медучреждения Минобороны для реабилитации и лечения. Россия также в качестве жеста доброй воли передала 22 тяжелораненых украинских бойца, которым требовалась срочная медпомощь. 21 марта посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник отметил, что количество пленных бойцов украинских формирований серьезно превышает число российских военных, находящихся в плену.