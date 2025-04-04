Брюссель, 4 апреля, 2025, 15:47 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что не знает ничего о предложении возобновить прямое авиасообщение между США и РФ. Об этом он заявил 4 апреля во время выступления в Брюсселе.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

3 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США ведут обсуждения по восстановлению прямого авиационного сообщения между странами. Он отметил, что этим вопросом занимаются посольства двух стран.

«Я ничего не слышал по поводу прямого авиасообщения (между Россией и США — Прим. ред.). Я не знаю, кто будет летать, потому что люди под санкциями», — заявил Рубио.

При этом госсекретарь США рассказал, что он встречался с Дмитриевым в Вашингтоне для обсуждения мирного урегулирования на Украине. Он добавил, что получил от российского представителя некоторые послания для США, которые помогут понять серьезно ли Россия настроена на мир.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в ходе переговоров российской и американской делегаций в Стамбуле Москва предложила рассмотреть восстановление прямого авиасообщения между странами. На этом фоне подскочили акции «Аэрофлота» — до 73,75 рубля (4,28%).

19 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в телефонном разговоре между президентами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом не обсуждалось возобновление прямого авиасообщения.