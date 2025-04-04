Москва, 4 апреля, 2025, 15:46 — ИА Регнум. Второй турнир по скоростной заливке моторного масла «Rosneft Magnum. Кубок профессионалов» состоялся в столице. Его участниками стали более 150 профессиональных сотрудников официальных станций техобслуживания Москвы и Московской области, а также автожурналисты.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела турнир по скоростной заливке моторного масла

Участникам надо быстро и без ошибок заменить моторное масло Rosneft Magnum в двигателе. Турнир проходит в два этапа. В этом году в финал вышли 12 конкурсантов из которых определилась тройка победителей в категории «Профи».

В судейской коллегии работали представители гоночной команды LADA Sport Rosneft, главные редакторы и авторитетные журналисты отраслевых СМИ.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела турнир по скоростной заливке моторного масла

В финальном поединке сразились два участника в категории «Медиа» — Василий Зелёный, который справился с задачей за 2 минуты 31 секунду, и победитель прошлого года в категории «Профи» — Дмитрий Биричев, показавший результат 02 минуты 03 секунды. Таким образом Биричев стал обладателем «Кубка профессионалов» второй год подряд. По его словам, победу он одержал не только благодаря профессионализму и опыту, но и семье, которая всегда поддерживает его на площадке.

Все участники и болельщики получили памятные подарки за участие в тематической викторине.