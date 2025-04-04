Москва, 4 апреля, 2025, 15:48 — ИА Регнум. На железнодорожной станции Рассудово в Новой Москве с рельсов сошли вагоны ремонтного поезда, в результате пострадали три человека. Об этом 4 апреля сообщили в экстренных службах.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

«У них тяжелые переломы и сочетанные травмы, у одного из пострадавших подозрение на перелом позвоночника», — процитировало «РИА Новости» представителя служб.

Собеседник издания уточнил, что вагоны поезда опрокинулись после схода с рельсов. Инцидент произошел во время ремонтных работ.

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