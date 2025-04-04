Рим, 4 апреля, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Антироссийские заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас наглядно показывают, что в Брюсселе процветает политика двойных стандартов. Об этом 4 апреля заявил журналист Фабрицио Верде в статье на итальянском портале L’Antidiplomatico.

Global Look Press/Francis Vachon/Keystone Press Agency Кая Каллас

Каллас 1 апреля заявила, что Россия якобы затягивает мирное урегулирование ситуации на Украине. Глава европейской дипломатии сообщила, что Брюссель начал обсуждать 17-й пакет санкций против РФ.

Верде назвал слова Каллас эмблемой двойных стандартов, которые в настоящее время доминируют в Брюсселе. По его словам, с одной стороны, ЕС осуждает торговые войны, поскольку в них «никто не выигрывает». С другой — Брюссель поддерживает политику, которая подталкивает Европейский союз к открытому конфликту с Россией и делает реальным риск ядерной катастрофы, пояснил автор статьи.

В то время как администрация президента США Дональда Трампа пытается перезапустить отношения с Москвой, ЕС продолжает саботировать любые шансы на мир и поддерживает дорогостоящую, бесполезную и опасную гонку вооружений, подчеркнул Верде. Он объяснил это тем, что Брюссель является заложником НАТО.

Верде напомнил о сетованиях Каллас на рост цен в ЕС. При этом она не хочет признать, что причина экономических проблем — в антироссийских санкциях. Они стали разрушительным бумерангом для европейской экономики, подчеркнул журналист, добавив, что отказ от российского газа обрек Европу на энергетическую зависимость от США, заставив промышленность и граждан платить по непомерным счетам.

Вместо того чтобы скорректировать курс, такие лидеры, как Каллас, настаивают на сопротивлении России, даже если это означает обнищание Европы и приближение ее к грани войны с трагическими последствиями, подчеркнул автор материала.

Как сообщало ИА Регнум, комментируя антироссийское заявление Каллас о якобы затягивании Москвой украинского урегулирования, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал ее ничтожеством, отметив, что она подталкивает ЕС к войне с Россией. Политика Брюсселя буквально разоряет Европу, добавил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 апреля призвала страны ЕС, тратящие огромные деньги на вооружение украинской армии, обратить внимание на бедственное положение своей экономики. Она сравнила Европу с идущим ко дну кораблем.