Москва, 4 апреля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы писали про прятки в туалете, наказания для «зайцев» и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Подмосковье мужчина решил пошутить над беспечным курьером. Он заметил заведенную машину, оставленную без присмотра, сел в нее и уехал в соседний двор. Доставив заказ, курьер не нашел авто, обратился в полицию. Сорокалетнего шутника задержали. Возбуждено дело об угоне, пишет «Агентство Москва».

В Воронеже прошел весенний ливень, во время которого поливальные машины усердно обрабатывали улицы, тоже щедро заливая водой. «Есть мнение, что полив дороги в дождь — не самая плохая идея. Дополнительные потоки воды от поливочных машин якобы удаляют даже самые сложные загрязнения. Но это не точно», — комментирует «Мой и твой Воронеж».

Приходите в поликлинику ради лотереи! Так завлекают жителей Орла на диспансеризацию. По словам канала «Орлиный взор», пациенты получают номерок для розыгрыша. Призы соответственные: умные весы, тонометр, курс массажа и даже бесплатный комплекс УЗИ!

«Ярослав Мудрый» рассказывает, что в Рыбинске сеть магазинов «Пятерочка» изменила свой стиль и стала частью проекта «Музей живой старинной вывески». Теперь магазин оформлен «под старину», с ятями, хотя внутри продают всё же не колобки с редькой.

Полсотни предметов за двадцать минут: такой рекорд установил мужчина в поселке Белгородской области, украв из двух магазинов 15 плиток шоколада, одиннадцать пачек сливочного масла, 18 дезодорантов и шесть флаконов шампуня. Украденное он сбыл на рынке. Ущерб составил 13 тысяч рублей, перспектива: два года заключения, передает «Белгородчина».

Северо-Западный федеральный округ

Еще более странное преступление случилось в Петергофе. В кафе ворвался 38-летний мужчина с пневматическим пистолетом и потребовал бесплатно дать ему шаверму. Повар сумел вызвать наряд. Составлен протокол за мелкое хулиганство. «Кулинарную миссию признали проваленной», — шутит «Вся суть Петербурга».

Нелепое ограбление получилось и в Твери. Мужчина тоже встал на скользкую дорожку кулинарных ограблений. Разбил витрину магазина, набрал деликатесов: копченой скумбрии, рулета из семги, сыра. Сложил в коробку и пошел домой, пишет «Тверская телега». Но зачем-то ненадолго оставил коробку у подъезда, а когда вернулся, её уже не было. В итоге — уголовное дело, и никакой радости от несъеденных деликатесов.

Приволжский федеральный округ

Житель Башкирии долго не платил алименты, задолжал более 500 тысяч рублей, к нему явились судебные приставы. «Моя Уфа» сообщает, что мужчина спрятался в туалете. Родственники сказали, что он на заработках, и вдруг из туалета раздался громкий чих… Алиментщика вытащили из его укрытия и доставили в отделение.

Южный федеральный округ

Кровавая драма из-за пульта разыгралась в Ростове-на-Дону. Муж и женой часто ругались из-за телевизора, потому что предпочитали разные программы. В недобрый час женщина попыталась забрать у мужа пульт, тот разозлился и ударил её в спину ножом. Мигом пришел в себя, заклеил рану малярным скотчем и вызвал «скорую». Женщина выздоровела, мужа простила, сообщает «Привет-Ростов».

9 мая еще не близко, а в Волгограде уже не осталось свободных гостиниц. По сведениям «Сталингумрака», гостиницы полностью забронированы на День Победы, единичные свободные места стоят очень дорого. Более того, кончились номера не сейчас, а ещё в феврале.

Северо-Кавказский федеральный округ

Штрафстоянки для коров не пустуют в Кисловодске. «Ставропольская телега» рассказывает, что на днях задержали очередное бесхозное стадо, в семь голов. Владельцу, отпустившему животных на вольный выпас, предстоит выплатить штраф.

«Дискотека Алания» продолжает тему животных. Во Владикавказе появились лебеди в пруду. Вскоре на них стали охотиться… бездомные собаки. Одна птица уже получила такие ранения, что потребовалась помощь ветеринара.

Уральский федеральный округ

Поразительное равнодушие к здоровью продемонстрировал екатеринбуржец, который еще в декабре проглотил колокольчик. Предмет застрял в бронхе и вызывал приступы удушья. Мужчина крепился четыре месяца, и только на днях обратился в больницу. Хирурги достали колокольчик, подцепив крючком, рассказывает «Свет Екатеринбурга».

Менделеев взлетел! Один из самолетов «Superjet 100» стал именным: у него на хвосте нарисованы портреты химика. С одной стороны — Менделеев в молодости, с другой — в возрасте. Выбор самолета неслучаен: борт носит название «Тобольск», в честь родины ученого, пишет «Столица деревень».

Сибирский федеральный округ

Инновация по-иркутски: в женском туалете техникума на кабинках установили двери с окнами. «Новости Иркутска и области» передают, что администрация техникума, кажется, решила таким образом бороться с курящими. Но что мешало просто установить датчики дыма?

Борьба с безбилетниками вышла на новый уровень в Новокузнецке. «Зайцы», пойманные в общественном транспорте, будут мыть остановки. Метлы, средства для мытья и спецодежду им выдают. Если эта практика покажет эффективность, ее планируют распространить на весь Кузбасс, предупреждает «Кузнецкое кайло».

Дальневосточный федеральный округ

News. VL сообщает, что во дворе многоэтажки в Приморье местный житель роет могилы. Свои действия никак не объясняет, просто копает и копает. Возмущенные жители уже обратились в полицию, но и это копателю не мешает: продолжает рыть.

Дворники Магаданской области — самые высокооплачиваемые в стране. Средний доход дворников в России — 37,4 тысячи рублей. Самые скромные предложения отмечены в Кировской (16,5 тысяч рублей). А в Магаданской им ежемесячно платят по 100 тысяч рублей! «Дворники, теперь вы знаете, где выгоднее искать работу», — пишет «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 11 апреля.