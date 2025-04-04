Вашингтон, 4 апреля, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Конгресс США увеличит давление на администрацию президента Дональда Трампа, чтобы ввести еще больше санкций против России. Об этом 4 апреля заявил госсекретарь страны Марко Рубио.

WIN MCNAMEE/POOL/EPA/ТАСС Президент США Дональд Трамп

«Со стороны Капитолийского холма будет нарастать давление с целью введения санкций, которые мы не сможем остановить, если на самом деле не будем продвигаться к миру», — рассказал он журналистам в Брюсселе.

Отмечается, что члены американского конгресса уже начали вносить на рассмотрение законопроекты по усилению санкционного давления против Москвы.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля 50 американских сенаторов заявили о готовности ужесточить санкции против России, если Москва не примет участия в мирном урегулировании на Украине. Отмечалось, что они готовы ввести пошлины в 500% для стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты. В тот же день США ввели санкции против трех россиян, трех российских компаний и одного сухогруза, зарегистрированного в РФ.

Кроме того, 3 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что Вашингтон может ввести дополнительные «жесткие санкции», несмотря на то, что Россия не находится в списке стран, выплачивающих взаимные пошлины с США. До этого министр финансов страны Скотт Бессент пояснял, что Москва не входит в тарифный список Вашингтона, потому что «США не торгуют с Россией».

18 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад ввел против страны уже 28 595 санкций, и призвал не рассчитывать на ослабление экономического давления. При этом он неоднократно указывал на то, что западные страны считали, что санкции ослабят Россию, однако ограничения принесли обратный результат.