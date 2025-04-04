Вашингтон, 4 апреля, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп счел приговор, вынесенный судом в Париже лидеру парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, охотой на ведьм и выступил с призывом освободить ее.

Blondet Eliot/ABACA/ТАСС Марин Ле Пен

«Охота на ведьм против Марин Ле Пен — еще один пример того, как европейские левые используют закон в качестве оружия, чтобы заглушить свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента, причем на этот раз дело дошло до того, чтобы посадить оппонента в тюрьму», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что не знаком с лидером фракции «Национальное объединение», однако ценит ее работу на протяжении долгих лет, когда Ле Пен продолжала идти вперед, несмотря на поражения.

По словам Трампа, действующие французские власти осуждают Ле Пен по незначительному обвинению, о котором она сама могла и не знать, а потому он считает эту ситуацию ошибкой в бухгалтерии.

«Все это так плохо для Франции и великого французского народа, на чьей бы стороне он ни был. Свободу Марин Ле Пен», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американский бизнесмен, мультимиллиардер и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск также призвал освободить Ле Пен. Предприниматель заявил, что такое решение властей Франции приведет только к обратному эффекту, как это было с судебным преследованием Трампа в США.

Суд в Париже 31 марта по делу о растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов приговорил Ле Пен к лишению свободы на четыре года, два года из которых условно. Политика также приговорили к немедленному поражению в избирательных правах на пять лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о приговоре Ле Пен, отметил, что в столицах стран Европы теперь не гнушаются выходом за рамки демократии. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этого приговор следствием агонии либеральной демократии.

Французский политик прокомментировала реакцию РФ на ее приговор. Ле Пен отметила, что Европа всегда пыталась учить Россию демократии и сейчас российская сторона вернула этот урок.