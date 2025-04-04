Алма-Ата, Казахстан, 4 апреля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. В Алма-Ате состоялась казахстанско-российская конференция «Память Победы: Единство поколений и народов». Конференция стала стартом цикла совместных мероприятий в честь 80-летия Победы.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Поздравляя присутствующих с наступающим Днем Победы, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева процитировала президента республики Касым-Жомарта Токаева: «Казахстан внес огромный вклад в общую Победу, торжество справедливости и свободы на Земле. Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее».

Как напомнила Балаева, участие в Великой Отечественной войне принял каждый пятый житель республики, золотой звездой Героя Советского Союза награждены 528 человек. Она также отметила, как отважно казахстанцы проявили себя в партизанском движении и обеспечении надежного тыла.

«Да, на общую Победу трудились все — от сталевара до бухгалтера, от сапожника до учителя, от мала до велика. Но роль культуры, конечно же, трудно переоценить. Казалось бы, во времена военных лишений и невзгод не до «Его величества Искусства»… Но нет! Государство не просто поддерживало, а целенаправленно продвигало культуру в массы, искусно используя и развивая ее пассионарную силу в приближении Великой Победы», — отметила Аида Балаева.

Казахстанские концертные организации дали 36 525 представлений, гастролируя на фронте, в прифронтовой полосе, выступая в госпиталях. Тем временем на базе эвакуированных киностудий в республике развивался казахстанский кинематограф. «Примечательно, что на «Казахфильме» в 1943 году был снят фильм Ефима Арона «Белая роза», где роль раненого офицера сыграл Шакен Айманов. Сегодня «Казахфильм» носит имя этого блистательного актера и режиссера. Сотрудничество и интеграция кинематографистов России и Казахстана в единый творческий процесс закладывали основу собственной казахстанской киноиндустрии», — подчеркнула Аида Балаева.

Жемчужиной военной поэзии является послание казахского акына Джамбула в осаждённый Ленинград — стихотворение «Ленинградцы, дети мои!». В годы войны, в 1944-м, композиторами Муканом Тулебаевым, Евгением Брусиловским и Латифом Хамиди написан первый государственный гимн Казахской ССР. Также в годы войны был возрожден исконно казахский жанр фольклорного творчества — айтыс.

Как сообщили в пресс-службе министерства культуры и информации Казахстана, в преддверии знаменательной даты запланирован ряд других совместных проектов: акции, форумы, культурные события.