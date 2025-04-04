Минск, 4 апреля, 2025, 15:26 — ИА Регнум. Победа, которую минский хоккейный клуб «Динамо» одержал над московским ЦСКА в плей-офф Кубка Гагарина со счетом 7:0, является атипичной для белорусской команды. Об этом 4 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу об оказании поддержки организациям физкультуры и спорта.

ПХК ЦСКА Москва

«Рано еще. Очень-очень рано. То, что было вчера, это атипично для минского «Динамо». Они умеют как сыграть отлично, так и провалиться назавтра. Поэтому посмотрим, что будет завтра. Но то, что вы благородно в третьем периоде поступили… Да и ЦСКА молодцы, не ломились в открытую дверь, не старались с «нуля» уйти. А мы не старались добить, забить», — процитировало Лукашенко «БелТА».

Также белорусский лидер констатировал, что минская команда расслабились во втором периоде. По его словам, действовать подобным образом недопустимо.

«Если положено грести двумя веслами, надо грести двумя. А они уже во втором периоде начали играть клюшкой одной рукой», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, «Динамо» 3 апреля на стадионе «Минск-Арена» в пятом матче серии плей-офф КХЛ одержало победу над ЦСКА со счетом 7:0. Теперь минская команда лидирует в серии со счетом 3:2. Следующая игра состоится 5 апреля в Москве.