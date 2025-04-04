Нейпьидо, 4 апреля, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Количество погибших при мощном землетрясении в Мьянме превысило 3,3 тыс. человек. Об этом 4 апреля сообщил китайский телеканал CCTV.

Myo Kyaw Soe/XinHua/Global Look Press

«В результате сильного землетрясения в Мьянме 28 числа погиб 3301 человек, еще 4792 человека получили ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще более 220 человек продолжают числиться пропавшими без вести.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта в Мьянме произошло землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Его эпицентр находился около города Мандалая в округе Сикайн, второго по величине города в стране.

После первого землетрясения произошло второе магнитудой 6,4. В Мандалае, Нейпьидо и многих других городах страны из-за этого произошли разрушения. Также 1 апреля на расстоянии 16 км от Мандалая произошло новое землетрясение магнитудой 5.

По распоряжению президента РФ Владимира Путина в республику направили специалистов МЧС, которые ведут спасательные операции в круглосуточном режиме. Российские специалисты помогли уже более чем 30 пострадавшим.

Замглавы Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Лидия Тимофеева 4 апреля сообщила, что пережившие землетрясение люди активно обращаются к российским специалистам для получения медицинской и психологической помощи.