Белгород, 4 апреля, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд заочно вынес приговор полковнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексею Захарчуку, который отдал приказ об авиаударе по военным ВС РФ в Белгородской области, — пожизненный срок. Об этом 4 апреля сообщили на сайте Главной военной прокуратуры России.

Владимир Гердо/ТАСС

Украинского командира признали виновным по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение смерти человеку, значительный имущественный ущерб и наступление иных тяжких последствий»).

Уточняется, что первые пять лет заключения он проведет в тюрьме, после чего будет переведен в колонию особого режима.

Следствие установило, что в июне 2024 года Захарчук занимался террористической деятельностью для устрашения населения Белгородской области. В частности, он приказал, используя тяжелый истребитель Су-27, атаковать пункт дислокации российских военных в регионе.

Украинский военный скрылся от следствия и суда за границей. Его объявили в международный розыск.

1 апреля Второй Западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 14 до 15 лет четырех украинских военных за обстрелы мирных жителей и другие террористические действия при вторжении в Курскую область. Суд установил, что они незаконно вторглись на территорию РФ и участвовали в террористических актах. Все подсудимые признали вину.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 19 марта, подчеркнул, что все военные ВСУ, особенно иностранные наемники, которые совершили преступления против мирных жителей, находясь на российской территории, по закону являются террористами. Глава государства потребовал тщательно расследовать все преступления, которые они совершили.