Брюссель, 4 апреля, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) обещал Украине «необратимый путь к членству», а не вступление в блок по итогам конфликта с Россией. Об этом 4 апреля заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Global Look Press/Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency Марк Рютте

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о переменчивой риторике альянса в отношении приема в него Украины.

«Это так, на саммите в Вашингтоне НАТО обещало Украине необратимый путь к членству. Однако никто никогда не давал обещания принять Украину после завершения конфликта с Россией», — заявил Рютте на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран блока.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО в обмен на доступ к её природным ресурсам никогда не поднимался в переговорах по этому вопросу. Он добавил, что украинский конфликт, возможно, был спровоцирован стремлением Киева присоединиться к альянсу.

Днем ранее глава Белого дома рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский не оставляет надежды на вступление Украины в НАТО, но этого никогда не будет.

Президент РФ Владимир Путин перед этим неоднократно отмечал, что для урегулирования конфликта на Украине киевский режим должен вывести свои войска из Донецкой и Луганской Народных Республик и из Херсонской и Запорожской областей, а также должно произойти официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Глава государства подчеркивал, что кроме этого Украина должна отказаться от идеи членства в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.