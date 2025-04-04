Пекин, 4 апреля, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Китай вводит экспортный контроль товаров, при производстве которых используются редкоземельные металлы. Об этом 4 апреля стало известно из совместного заявления минкоммерции КНР и главного таможенного управления КНР.

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Уточняется, что среди металлов, которые попадут под экспортный контроль, оказались самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий.

В документе сказано, что товары имеют свойства двойного назначения и введение в отношении них экспортного контроля — это нормальная международная практика.

Ранее, 3 декабря, министерство торговли КНР ввело запрет на экспорт в США необходимых для производства полупроводниковых компонентов, в том числе и в военной сфере. Среди них галлий, германий, сурьма и еще несколько сверхтвердых материалов (не уточняется, каких именно).

Также 4 апреля власти Китая сообщили, что с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию. Уточняется, что эти пошлины введены в качестве ответа на аналогичные действия США, не соответствующие правилам международной торговли.

2 апреля президент США Дональд Трамп обнародовал список стран, с которых планируется взимать взаимные пошлины. Глава Белого дома назвал такое решение наступлением экономической независимости для США. В этом списке наиболее высокие пошлины вводятся на товары из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%) и Китайского Тайбэя (32%).