Астана, 4 апреля, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Международный финансовый холдинг Freedom Holding Corp. развился из брокерской компании в глобальную экосистему, объединяющую банковские услуги, инвестиции, страхование, телекоммуникации и цифровые сервисы. Штаб-квартира компании находится в Казахстане. Сегодня, как сообщают в компании, «Фридом Финанс» обслуживает миллионы клиентов, а капитализация холдинга превышает $8 млрд.

Paul Barkley

Финансовый сектор: банкинг, инвестиции и страхование

В основе экосистемы лежит Freedom Bank — один из самых быстро развивающихся банков Казахстана. Он предлагает клиентам цифровую ипотеку, автокредиты с онлайн-оформлением и карты с мультивалютными счетами.

Инвестиционное направление представлено двумя брокерами: АО «Фридом Финанс» и Freedom Finance Global. Первый предоставляет доступ только к казахстанским площадкам, второй дает возможность инвесторам участвовать в торгах на международных биржах.

Центральным элементом брокеров является собственная торговая платформа Tradernet. В приложении клиенты могут не только торговать акциями, облигациями, опционами, ETF, участвовать в IPO, но и получать персонализированные рекомендации на основе искусственного интеллекта.

«Мы стремимся максимально упростить доступ к инвестициям. Сегодня Tradernet активно внедряет искусственный интеллект: он анализирует новости и отчёты компаний, сравнивает эмитентов с конкурентами и даёт пользователям готовые инвестиционные рекомендации, чтобы принять решение было максимально просто и быстро», — рассказал основатель «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

Страховой бизнес холдинга включает Freedom Insurance и Freedom Life. Первая компания специализируется на автостраховании с автоматизированным урегулированием убытков через сервис DTP. kz. Вторая предлагает инновационные продукты, такие как накопительное страхование жизни и мгновенные выплаты при наступлении страховых случаев.

Lifestyle-сервисы

Несколько лет назад Freedom Finance начал развивать новое направление бизнеса — потребительские услуги. Так, в 2021 году в периметр холдинга была включена компания Ticketon — сервис онлайн-бронирования билетов на мероприятия. Годом позднее Freedom сообщил о том, что приобрел операторов по продаже билетов и туров Aviata и Chocotravel.

Маркетплейс Arbuz. kz был куплен в 2023 году. Количество его клиентов превышает 205 тысяч. По словам Турлова, «интеграция Freedom Bank и Arbuz даст потенциал для непрерывного улучшения сервиса и разработки выгодных бонусных программ».

Цифровые инновации

В 2024 году Freedom Finance объединил свои компании в одном приложении SuperApp. В нём пользователи могут воспользоваться финансовыми, страховыми услугами, купить билеты через Aviata и Ticketon, а также заказать продукты в онлайн супермаркете Arbuz. kz. В ближайшее время в него будут интегрированы и другие компании экосистемы Freedom Finance.

Одна из самых необычных инноваций «Фридом Финанс» — цифровая валюта Freedom, привязанная к котировкам акций компании, которые торгуются как на казахстанских биржах KASE и AIX, так и на NASDAQ. Пользователи получают кешбэк в этой валюте за покупки, а затем могут конвертировать его в другие валюты или оставить в качестве инвестиционного инструмента. С момента запуска стоимость «монет Freedom» выросла более чем на 80%.

Телекоммуникации и инфраструктура

Направление Freedom Telecom, которое появилось в 2023 году, играет стратегическую роль в развитии экосистемы, обеспечивая технологическую основу для всех цифровых сервисов холдинга. Freedom создал собственную инфраструктуру с нуля, что позволило не только контролировать качество связи, но и существенно снизить затраты на строительство сетей. Компания уже проложила 2500 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), создав альтернативную инфраструктуру для высокоскоростного интернета. Особое внимание уделяется развитию общедоступного Wi-Fi нового поколения — на сегодня развернуто 147 точек доступа по всему Казахстану, которые обеспечивают стабильное соединение в общественных местах. Одним из ключевых проектов стало подключение 24 тысяч домохозяйств к высокоскоростному интернету. Freedom Telecom использует передовые технологии, включая 5G и FWA (Fixed Wireless Access), что особенно актуально для регионов, где прокладка оптоволокна затруднена.

По словам Тимура Турлова, хорошая связь — это драйвер экономики и бизнеса. «Мы видели потенциал для синергии с нашей экосистемой», — говорит он. «Фридом Финанс» планирует построить полноценную цифровую инфраструктуру: оптическую гипермагистраль и ЦОДы уровня TIER-3 для транзита и хранения международного трафика. Холдинг подписал меморандум с Минцифрой и готов вложить 100 млрд тенге (16,7 млрд руб.) в развитие этих проектов.

Сильная динамика роста

В феврале «Фридом Финанс» представил финансовый отчет за четвертый квартал 2024 года, который демонстрирует уверенный рост по всем ключевым направлениям.

Так, выручка в сфере банковских услуг достигла $206,4 млн, что на 47% больше, чем годом ранее. Число клиентов выросло до 1,407 млн. Доход инвестиционного направления составил $213,3 млн (+29%), количество активных счетов — 618 тыс. Страховой бизнес продемонстрировал рост на 106%, выручка $197,8 млн, количество клиентов превысило 972 тыс. В других направлениях (цифровые платежи, e-commerce, телеком, маркетплейсы) увеличение отмечено на 120%, выручка достигла $37,7 млн.

«Мы строим бизнес, способный сохранять устойчивость даже в нестабильные периоды. Наша миссия — не просто получать прибыль, а формировать новые рынки», — отметил Тимур Турлов.

Если раньше основным фокусом был брокерский бизнес, то теперь банковские и страховые услуги выходят на передний план, обеспечивая рост и масштабирование экосистемы «Фридом Финанс».

Глобальные амбиции: Турция, ОАЭ и новые рынки

Freedom Holding не ограничивается Казахстаном. Компания работает в СНГ (Армении, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане) и планирует расширяться. В 2024 году Freedom получила лицензию на брокерскую деятельность в Узбекистане, в 2025 году — в Турции. В этом году также планируется открытие цифрового банка в Таджикистане.

Основатель компании Тимур Турлов уверен, что будущее финансов — за едиными экосистемами, где технологии упрощают жизнь клиентов. «Мы не просто зарабатываем — мы меняем правила игры», — говорит он.