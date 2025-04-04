Кемерово, 4 апреля, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Образовательная программа «Жить и создавать в России» в рамках студенческого проекта «Твой Ход» 4 апреля начала работу в Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

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В программе принимают участие 200 студентов из 80 образовательных организаций Сибирского и Уральского федеральных округов. Она включает три модуля: «Жить», «Создавать», «Жить и создавать в России». Рассчитанная на год программа готовит лидеров студенческих сообществ.

Одна из ее особенностей — это система наставничества. Участников программы поддерживают выпускники, которые уже проявили себя на федеральном уровне.

В течение месяца в Кемерово пройдет пять заездов, которые соберут более 900 студентов со всей России.

Как сообщало ИА Регнум, «Твой Ход» является одним из самых масштабных проектов Министерства науки и высшего образования РФ и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В конце февраля в России стартовал другой проект Росмолодежи — патриотический конкурс наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!». В нем приняли участие студенты, педагоги, участники боевых действий и руководители патриотических проектов.