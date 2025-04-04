Брюссель, 4 апреля, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио во время заседания глав МИД НАТО в Брюсселе заверил, что американская сторона сохраняет приверженность Североатлантическому альянсу. Об этом 4 апреля заявил генсек военного блока Марк Рютте.

Zuma/TASS Государственный секретарь США Марко Рубио

«Госсекретарь подтвердил приверженность США НАТО. При этом ожидается, что Европа и Канада должны взять на себя больше ответственности за общую оборону и наращивать оборонные расходы», — отметил он в беседе с журналистами после встречи с министрами иностранных дел стран альянса в Брюсселе.

Рютте добавил, что участники заседания согласились с тем, что еще сильнее нуждаются в НАТО на фоне растущих угроз. Все страны блока заявили о намерении изготавливать больше вооружений и наращивать темпы военного производства.

Как передавало ИА Регнум, Рубио 3 апреля заявил, что США не собираются выходить из НАТО. Он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп, критикуя альянс, выступает не против организации в целом, а против блока без необходимых возможностей.

Агентство Associated Press 2 апреля сообщило, что в ряде стран НАТО усомнились в антироссийской позиции США после начала Трампом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и заявлений некоторых официальных американских лиц о России. Возник вопрос, зачем увеличивать траты на оборону, если нет угрозы нападения со стороны РФ.

При этом Путин ранее назвал чушью и бредом предположения, что РФ намерена воевать с НАТО. Он отметил, что приспешники США побаиваются сильной России, но Москва не вынашивает никаких агрессивных планов против них. Раскручивание истерии о якобы существующей российской угрозе нужно для запугивания европейского населения, чтобы оправдать рост военных расходов, отметил президент.