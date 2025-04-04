Брюссель, 4 апреля, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне для обсуждения мирного урегулирования на Украине. Об этом стало известно 4 апреля.

MICHAEL REYNOLDS/ЕРАТАСС

«На этой неделе к нам с визитом приезжал Кирилл. Была возможность провести переговоры с ним и встретиться с другими. Я получил кое-какие послания от него, послания для США, серьезно ли Россия настроена на мир», — заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Отмечается, что Украина заявила о желании добиться полного прекращения огня, и теперь Вашингтон ждет ответных действий от России. Кроме того, американская сторона отвергает любые попытки затянуть конфликт, добавил Рубио.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее глава РФПИ сообщил, что провел в Вашингтоне встречи с представителями администрации Белого дома. Он отметил, что американская сторона слышит позицию России и настроена на решение всего спектра вопросов, касающихся отношений двух стран.

В интервью Fox News он напомнил о требовании России, по которому Украина не должна вступить в НАТО. Дмитриев также добавил, что администрация президента США Дональда Трампа придерживается той же позиции.

4 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он добавил, что ведется кропотливая работа по разным каналам связи с американской стороной. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин остается открытым для диалога со своим американским коллегой.