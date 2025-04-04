Москва, 4 апреля, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Главного инженера приговорили к четырем годам в колонии-поселении по делу о гибели людей в торговом центре «Времена года». Об этом 4 апреля заявили в пресс-службе московской прокуратуры.

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Отмечается, что инженер представлял коммерческую организацию, в ведении которой находился участок трубопровода теплосети, расположенный в торговом центре.

«Осужденный допустил и не устранил критический дефект сварного соединения оборудования под давлением. Совокупность допущенных им нарушений <…> привела к тому, что 22 июля 2023 года в техническом помещении на цокольном этаже произошел прорыв подающего трубопровода тепловой сети, перегретая вода температурой до 150 °С заполнила помещения», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957582" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Провозглашен приговор обвиняемому в прорыве трубопровода на территории ТЦ «Времена года», расположенного на Кутузовском проспекте столицы

Кроме того, суд запретил ему еще два года заниматься осуществлением производственного контроля требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. По данным прокуратуры, в результате инцидента сильные ожоги получили 16 работников, четверо из которых скончались на месте. Материальный ущерб организации арендатора составил более 27 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля 2023 года прорвало трубу с кипятком в ТЦ на Кутузовском проспекте в Москве. В результате инцидента горячая вода и пар быстро заполнили подсобные помещения магазина с работниками внутри, из-за чего людям пришлось залезать на столы или бежать по горячей воде.

Одна из сотрудниц магазина рассказала, что ей пришлось выбираться по колено в кипятке. Она смогла дойти до первого этажа здания, где ей оказали первую помощь, а затем госпитализировали в тяжелом состоянии.