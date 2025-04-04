Пекин, 4 апреля, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Власти Китая с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию. Об этом 4 апреля говорится в заявлении комиссии по тарифам Госсовета КНР.

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«На все импортируемые товары, происходящие из Соединенных Штатов, будет наложен тариф в размере 34% на основе действующей тарифной ставки», — привело выдержку из документа агентство Синьхуа.

Уточняется, что эти пошлины введены в качестве ответа на аналогичные действия США, не соответствующие правилам международной торговли.

Кроме того, как следует из заявления министерства коммерции КНР, китайские власти внесли в список экспортного контроля 16 американских технологических компаний. В их число вошли High Point Aerotechnologies, Logistics Holdings, Source Intelligence, Coalition For A Prosperous America, Sierra Nevada Corporation, Edge Autonomy Operations, Cyberlux Corporation и Hudson Technologies.

Минкоммерции КНР также внесло 11 компаний из США, включая Skydio и BRINC Drones, в список ненадежных субъектов за военное сотрудничество с Китайским Тайбэем (Тайванем).

«США объявили о введении «взаимных» пошлин в отношении всех торговых партнёров, включая Китай. В ответ на это китайская сторона подала иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля президент США Дональд Трамп обнародовал список стран, с которых планируется взимать взаимные пошлины. Глава Белого дома назвал такое решение наступлением экономической независимости для США.

В этом списке наиболее высокие пошлины вводятся на товары из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%) и Китайского Тайбэя (32%). Помимо этого, документ вводит пошлины в размере 10% на товары с Украины.

Позднее, 3 апреля, Трамп спрогнозировал поступление дополнительного дохода в бюджет США в размере 6–7 трлн долларов. По мнению американского лидера, на рынках и в целом в США после введения пошлин ожидается бурный рост.

Китай 2 апреля призвал США к урегулированию разногласий с помощью диалога. В Пекине отметили, что в торговой войне не бывает победителей.