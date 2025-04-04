Москва, 4 апреля, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром культуры Ольгой Любимовой. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Владимир Путин

Во время встречи глава ведомства рассказала российскому лидеру о модернизации музеев и библиотек в регионах, развитии кинематографических студий в Донецкой и Луганской народных республиках, восстановлении социальных объектов в новых регионах.

Путин подчеркнул важность реставрации культурных объектов в новых регионах.

"К сожалению, я не имел возможности посмотреть социальные объекты, когда был в Херсонской области, в Луганской [Народной Республике]. Но было видно, что там, где нет боевых действий, где более или менее стабильно, всё чистенько, убрано. Но конечно, сами учреждения – из машины много не увидишь, из вертолета, – сами учреждения, я знаю, нуждаются в поддержке, в реставрации, в восстановлении на современном уровне – так, как у нас во многих местах делается в России", - подчеркнул президент.

Министр отметила, что работа по новым регионам уже ведется.

"Полностью есть план. Например, 14 библиотек в этом году, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры – это то, что на этот год уже будет", - отметила она.

Кроме того, Любимова проинформировала Путина о сотрудничестве с Минпромторгом по закупке для детских школ искусств музыкальных инструментов российского изготовления, а также о совместной работе с фондом «Защитники Отечества» по поддержке участников спецоперации и их семей.

В 2024 году завершилась реализация национального проекта «Культура». За шесть лет он помог достичь впечатляющих результатов. Богатый и разнообразный мир культуры стал доступнее сотням миллионов человек. Это стало возможным благодаря преображению тысяч музеев, театров, Домов культуры и кинотеатров, а также проведению множества массовых мероприятий.