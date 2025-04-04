Киев, 4 апреля, 2025, 14:20 — ИА Регнум. В Киеве началась встреча начальников генштабов Украины, Великобритании и Франции по вопросу размещения военных контингентов. Об этом 4 апреля сообщило издание «Общественное. Новости», ссылаясь на дипломатические источники.

Global Look Press/Alexander Welscher/dpa

От Великобритании на переговоры прибыл начальник штаба обороны ВС страны адмирал Тони Радакин, французскую делегацию возглавил начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард, кто вошел в украинскую делегацию, не уточняется. При этом начальником Генштаба Украины является Андрей Гнатов.

По данным издания, кроме разговора с военными представителями, Радакина и Буркхарда ждут переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран ЕС могут отправить свой военный контингент на Украину. По его словам, они хотят разместить такие «миротворческие» силы в нескольких ключевых городах: Киеве, Львове и Одессе.

За день до этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер отмечал, что страны Запада обсуждают детали отправки своих войск на Украину. При этом он уточнил, что считает важным получение европейскими миротворцами гарантий безопасности со стороны США, и добавил, что каждый день ведет переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

Глава МИД России Сергей Лавров 25 марта заявил, что мечтатели из Евросоюза, желающие разместить войска на украинской территории, каждый день доказывают свою полную несостоятельность.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь напомнила, что Москва не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине и настаивает на окончательном разрешении конфликта.