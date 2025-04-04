Москва, 4 апреля, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Власти города упростили порядок установки летних веранд для владельцев кафе и ресторанов. Нововведения позволяют быстрее и проще согласовать установку сезонных конструкций. Бизнесмены считают, что благодаря летним верандам посещаемость увеличится на 20%.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Теперь владельцы кафе могут устанавливать веранды облегченной конструкции — без подиумов и навесов. Для согласования достаточно подать уведомление через портал mos.ru.

Наибольшее количество заявок на установку летних веранд по новому порядку поступает от владельцев кофеен.

«Мы планируем привлечь новых посетителей, увеличить до 20% проходимость за счет того, что можно будет сесть на улице и плюс прохожие будут видеть, что раз есть веранда, значит, есть и кофейня, в которую можно зайти», — сказала предпринимательница Наталья Табачкова из Зеленограда газете «Комсомольская правда».

Летние веранды также помогают ресторанам и кафе повысить лояльность со стороны посетителей. Владельцы заведений тщательно подходят к оформлению таких зон: закупают красивую мебель и необычный декор, устанавливают цветочные композиции. Некоторые из них в весенне-летний период создают авторское меню.

«Люди приходят, заказывают напитки, привыкают и потом все равно приходят в эту точку, потому что повышается уровень доверия», — подчеркнул владелец сети кофеен Сергей Ершов.

Летние веранды — визитная карточка российской столицы. В городскую схему входят более 4 тысяч сезонных объектов, свыше 900 из них уже готовы к открытию. Гости могут выбрать, где им отдохнуть: внутри под прохладным кондиционером или на улице — прямо под солнцем.