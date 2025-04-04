Саратов, 4 апреля, 2025, 13:40 — ИА Регнум. В результате столкновения большегрузного автомобиля с двумя легковушками у села Каменка в Саратовской области погибли четыре человека. Об этом 4 апреля сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.

Telegram/Прокуратура Саратовской области

«В Красноармейском районе вблизи села Каменка произошло столкновение двух легковых автомобилей и фуры, с последующим возгоранием легковых автомобилей. В результате ДТП четыре человека погибли», — написал он в своем Telegram-канале.

Юрин уточнил, что на месте автомобильной аварии работают сотрудники экстренных служб, ведется выяснение обстоятельств ДТП. Он добавил, что сообщение о столкновении автомобилей возле села Каменка поступило в службу 112 в 10:10 (09:10 мск).

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля спорткар Ferrari F8, цена которого составляет несколько десятков миллионов рублей, попал в ДТП на Мичуринском проспекте в Москве. Водитель люксового автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора на перекрёстке, в результате чего в его машину въехал другой автомобиль.