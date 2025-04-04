Курск, 4 апреля, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Врио главы минфина Курской области Инна Апонасенко покинула пост, проработав на нем всего месяц. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба регионального правительства.

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«С 4 апреля исполнение обязанностей министра возложено на Людмилу Гапонову, которая занимала пост заместителя министра финансов и бюджетного контроля Курской области», — говорится в Telegram-канале.

Апонасенко была назначена на эту должность 4 марта. Она сменила Наталью Рудакову, которая руководила этим направлением более двух лет.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля ушла с поста глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева, подав прошение об отставке по собственному желанию. Ранее чиновницу освистали на встрече с жителями района, когда она при обсуждении проблем населения начала рассказывать, что ее наградили медалью.

В феврале с поста замначальника ГУ МЧС по Курской области был уволен полковник Леонид Припута. Он отвечал за вопросы гражданской обороны. Причиной отставки стала утрата доверия из-за коррупционных правонарушений.