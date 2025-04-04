Москва, 4 апреля, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Россия не обсуждала с США возможность размещения американской системы запуска гиперзвуковых ракет на территории Европы. Об этом 4 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В целом тема стратстабильности, контроля над вооружениями должна высоко стоять в повестке дня, но пока мы до этого еще не дошли», — рассказал он в ходе брифинга.

Отмечается, что Москва и Вашингтон предпринимают первые осторожные шаги по созданию благоприятной атмосферы, чтобы выйти на обсуждение темы контроля над вооружениями. Представитель Кремля уточнил, что все предыдущие контакты по этому вопросу были прерваны бывшей администрацией США.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи заявил, что европейские страны попросили разместить на их территории систему запуска гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия.

Он также сообщил, что нужно извлечь выгоду из выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году. При этом он выразил обеспокоенность, что Москва может нарастить в кратчайшие сроки численность личного состава армии.

28 марта президент РФ Владимир Путин неоднократно называл заявления западных стран о планах России напасть на Европу чушью и бредом. Он также подчеркивал, что подобная истерия нужна для оправдания увеличения военных расходов.