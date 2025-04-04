Москва, 4 апреля, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Россия и США продолжают контакты и обсуждение различных нюансов на тему двусторонних отношений и украинского урегулирования. Об этом 4 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press/Pete Marovich/Pete Marovich — Pool via CNP Дональд Трамп

Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщение телеканала NBC News о том, что американский президент Дональд Трапм якобы получает советы со стороны своего окружения не звонить российскому лидеру Владимиру Путину.

«Сейчас много разных фейков, слухов, домыслов и откровенной неправды публикуется в средствах массовой информации», — заявил Песков.

Он напомнил, что Путин поддержал идею прекращения огня. Глава государства при этом указывал на то, что существует много нюансов, по которым еще нет полной ясности.

«Мы продолжаем наши контакты и продолжаем обсуждение этих нюансов», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля и 18 марта Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили российско-американские отношения, а также вопрос урегулирования ситуации на Украине.

Президент России 18 марта поддержал предложение американского коллеги ввести мораторий на удары по энергообъектам Украины при условии, что Киев также согласится на временный отказ от атак по объектам в РФ. Путин отдал российским военным соответствующий приказ, который незамедлительно был выполнен. Россия соблюдает договоренность. Глава киевского режима Владимир Зеленский поддержал ее только на словах, при этом ВСУ продолжают ежедневно наносить удары по российской энергетической инфраструктуре.

Контакты на тему урегулирования украинского кризиса между Москвой и Вашингтоном продолжаются на разных уровнях. 2–3 апреля в США провел переговоры с американскими коллегами глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Американское издания Politico сообщило, что Путин и Трамп могут провести следующие телефонные переговоры 4 апреля.