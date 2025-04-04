Москва, 4 апреля, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Россия высылает троих дипломатов Молдавии в качестве ответной меры. Об этом 4 апреля сообщили на сайте МИД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

31 марта МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу.

Уточняется, что молдавский посол в России Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест в связи с решением властей республики объявить персонами нон грата троих сотрудников российского посольства.

В ведомстве подчеркнули, что российские дипломаты в посольстве Молдавии в своей работе руководствуются положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

«Любые попытки обвинить дипмиссию РФ во вмешательстве во внутренние дела Молдавии не имеют под собой никаких оснований», — подчеркнули в МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил 31 марта, что посольство РФ якобы помогло депутату от блока «Победа» Александру Нестеровскому уйти от правосудия. По его словам, за день до оглашения приговора парламентарий смог попасть на территорию дипмиссии, а позднее его вывезли в Приднестровье на машине с дипломатическими номерами. В качестве доказательства он привел видео.

При этом МИД Приднестровья опроверг заявление Молдавии о нахождении Нестеровского на территории республики. Там отметили, что распространенная молдавскими властями информация не соответствует действительности.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 1 апреля отметила, что враждебные действия Молдавии в отношении российских дипломатов не останутся без адекватного и жесткого ответа.