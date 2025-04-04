Москва, 4 апреля, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Вопрос гарантий невступления Украины в НАТО — сложная тема, которая будет обсуждаться на предстоящих переговорах с США. Об этом 4 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

«Пока говорить о какой-то конкретике в этом контексте невозможно. Это очень сложная тема, и все это безусловно будет и должно обсуждаться», — заявил Песков.

Он отметил, что пока нет речи о каких-то конкретных параметрах подобных гарантий.

Как сообщало ИА Регнум, глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 2–3 апреля в Вашингтоне провел переговоры с американским руководством.

По итогам переговоров он в интервью Fox News напомнил о требовании Москвы, согласно которому Украина никогда не должна быть принята в НАТО. По его оценке, администрация президента США Дональда Трампа придерживается такого же мнения. Дмитриев заявил, что «некоторые гарантии безопасности в той или иной форме могут быть приемлемыми».

Ранее Путин заявлял, что Украина никогда не должна быть принята в НАТО. Это является одним из условий, на которых Москва согласна вести переговоры об урегулировании ситуации на Украине.

Трамп 30 марта заявил, что Украина никогда не войдет в НАТО. По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский напрасно продолжает надеяться, что Украину примут в Североатлантический альянс.