Москва, 4 апреля, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Объявленные президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом пошлины не распространили на Россию, потому что страна практически не участвует в торговле с США. Об этом 4 апреля журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

EPA/ALLISON DINNER/TASS

«Россия по понятным причинам в этот список не попала — потому что у нас как таковая торговля в сколь-либо осязаемых цифрах отсутствует с Соединенными Штатами», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля подчеркнул, что мировая экономика весьма эмоционально реагирует на эти решения.

«Мы видим достаточно высокий уровень турбулентности и на международных рынках, и сейчас, конечно, экономику мировую лихорадит. Мы слышим с вами весьма неблагоприятные прогнозы разных экономистов, в том числе всемирно известных», — уточнил Песков.

Он также сказал, что решение США вряд ли может быть полезным и для России.

«При таком шторме нам нужно быть очень внимательными, чтобы минимизировать негативные последствия для нашей экономики», — отметил Песков.

При этом он добавил, что благодаря филигранным действиям российского правительства и президента России Владимира Путина экономика страны успешно развивается и имеет высокий запас прочности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп 2 апреля обнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Тайваня (32%) и других государств. Президент США подчеркнул, что с Евросоюза Соединенные Штаты будут взимать 20%.

Всего в список Трампа попали 185 стран, в том числе Украина. Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля. России и Белоруссии в этом перечне нет.

3 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп не ввел торговые пошлины в отношении товаров из России, Белоруссии, Кубы и КНДР, потому что эти страны уже находятся под санкциями США. При этом она подчеркнула, что в будущем Россия все еще может оказаться под «дополнительными жесткими санкциями».