Москва, 4 апреля, 2025, 12:57 — ИА Регнум. У Москвы сохраняется осторожный оптимизм по поводу переговоров с Вашингтоном, работа ведется по разным каналам. Об этом 4 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press/Sergey Elagin/Business Online

«Осторожный оптимизм присутствует. Работа ведется. Работа кропотливая. Очень важные контакты, которые осуществлял [глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)] Кирилл Дмитриев. Работа будет продолжаться», — рассказал он в ходе брифинга.

Представитель Кремля также отметил, что необходимо, в первую очередь, дождаться возвращения главы РФПИ в Москву.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, Белый дом слышит позицию российской стороны и настроен на созидание в контексте двухсторонних отношений.

По его словам, между Россией и США сохраняются разногласия, однако стороны намерены их преодолеть, для этого потребуется еще ряд встреч. Дмитриев также назвал закономерным снятие санкций США для улучшения деловых отношений с РФ и возвращения иностранных компаний на российский рынок.

Песков также неоднократно подчеркивал, что президент РФ Владимир Путин по-прежнему остается открытым для диалога со своим американским коллегой. Он уточнил, что при необходимости такой разговор может весьма оперативно быть согласован.