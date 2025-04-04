Москва, 4 апреля, 2025, 12:56 — ИА Регнум. В графике президента России Владимира Путина в ближайшие дни нет телефонного разговора с его коллегой из США Дональдом Трампом. Об этом 4 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Global Look Press/Artem Priakhin/Keystone Press Agency

«Нет, в ближайшие дни [разговор Путина с Трампом] пока не планируется. Пока в графике ничего нет», — заявил представитель Кремля в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее издание Politico написало, что новый телефонный разговор президентов России и США может состояться уже 4 апреля. Также один из европейских чиновников заявил, что такая беседа может пройти «либо непосредственно перед выходными, либо после них».

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта телеканал NBC news сообщил, что Трамп хочет провести новый телефонный разговор с Путиным. При этом 3 апреля появились сообщения о том, что окружение главы Белого дома советует ему отказаться от нового разговора с российским лидером до получения согласия на полное прекращение огня на Украине.

Песков 31 марта отметил, что Путин остается открытым для диалога со своим американским коллегой.

До этого президенты России и США два раза говорили по телефону — 12 февраля и 18 марта. Во время последней беседы они пришли к соглашению о приостановке Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Путин сразу отдал соответствующий приказ военным, после чего были сбиты семь БПЛА, выпущенных в сторону Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на словах согласился с предложением президента США. Однако уже в ночь на 19 марта украинские войска нанесли удар тремя БПЛА по нефтебазе возле станицы Кавказской в Краснодарском крае. Затем они продолжили бить по российским энергетическим объектам.

Так, 2 апреля украинские формирования дважды намеренно атаковали объекты энергетической инфраструктуры в РФ. Вечером того же дня они нанесли удар беспилотником по газораспределительной станции «Сватово» в Луганской Народной Республике.

Песков 2 апреля отметил, что РФ продолжает придерживаться моратория на нанесение ударов по энергообъектам. За день до этого глава МИД РФ Сергей Ларов заявил, что Москва направила помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу список подвергшихся атакам Киева энергетических объектов.