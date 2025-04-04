Москва, 4 апреля, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Чрезвычайно важно присвоить статус ветерана боевых действий солдатам, защищающим Курскую область в ходе спецоперации. Об этом 4 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Речь идет о выполнении поручения президента [России Владимира Путина]. Это именно то, о чем говорил глава государства, и, конечно, мы удовлетворены тем, что уже закон этот принят», — рассказал он в ходе брифинга.

Отмечается, что закон, принятый ранее Госдумой, учитывает все нюансы ситуации вокруг Курской области и касается многих людей, которые героически несут службу и борются за освобождение территории страны.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании кабмина представил проект по предоставлению статуса ветерана военнослужащим, которые отражают вторжение Вооруженных сил Украины на территорию Курской области. Правительство также одобрило документ для внесения в Госдуму.

3 апреля Госдума во втором и в третьем чтениях приняла поправку, согласно которой добровольцы, принимающие участие в боях на территориях, прилегающих к зонам проведения спецоперации, получат статус ветерана боевых действий. Отмечалось, что изменения относятся к законопроекту о присвоении указанного статуса военным, выполнявшим задачи в регионе, на границе и прилегающих к зоне проведения СВО территориях.

По данным на январь 2025 года, всего в России было принято 124 закона, которые направлены на поддержку участников спецоперации и членов их семей. При этом в Госдуме заявили о необходимости на постоянной основе совершенствовать законодательную базу, чтобы российские военнослужащие ощущали поддержку депутатского корпуса.