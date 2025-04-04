Москва, 4 апреля, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Нейросети вроде DeepSeek и ChatGPT становятся все более популярными для генерации текстов на различные темы. Основатель и директор школы «Хороший текст» Мария Голованивская рассказала, почему сгенерированные искусственным интеллектом тексты не могут заменить авторские и зачем необходимо учиться письму.

По словам эксперта, тексты от нейросетей могут излагать мысль верно, однако в них могут присутствовать фактологические ошибки, а само изложение «неживое».

«При помощи слов мы мотивируем людей делать то, что нам нужно. Купить, полюбить, выбрать, отказаться, возненавидеть», — поясняет Голованивская. По её словам, правильно подобранные слова имеют большую силу, а хороший текст способен многое принести автору, даже если это сообщение в социальных сетях.

Эксперт также отмечает человеческую потребность делиться опытом. «Потребность писать про свой опыт, реконструировать чей-то чужой опыт, равно как и потребность впитывать нажитое чужим умом, лежит в основе могучего потока нон-фикшн текстов, главных носителей опыта. Впрочем, не меньше его и в художественных текстах, но они — куда более сложно явление», — считает Голованивская.

Однако она подчеркивает, что опыт никому не послужит, если он плохо описан. В данном контексте это означает плохо построенный, многословный, с часто повторяющимися одними и теми же лексемами (словами), с банальными метафорами, пустопорожний по смыслу, отягощенный монотонным синтаксисом и стертой лексикой текст. «Плохой текст не удерживают внимание. Восприятие его выкидывает, мысли уходят, возникает ощущение тягостности, скуки», — отметила эксперт.

Она добавила, что так же, как искусственный интеллект находится в постоянном процессе обучения, так и человек всю свою жизнь работает с текстом. Именно поэтому обучение необходимо продолжать, чтобы овладеть этим навыком.

«Тому, кто классно пишет, никогда не предпочтут среднестатистического электронного копирайтера со средним искусственным интеллектом», — заключила эксперт.