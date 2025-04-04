Абу-Даби, 4 апреля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. В ОАЭ разбился воздушный шар с российскими туристами. Об этом стало известно 4 апреля.

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В Telegram-канале SHOT появилась информация о падении аэростата компании Rayna Tours с 12 пассажирами. Сообщалось, что через 40 минут полета воздушный шар резко накренился и рухнул, протащив корзину по земле. Двух россиянок госпитализировали, также сообщалось о двоих погибших в результате инцидента.

Как сообщила пострадавшая российская туристка в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), многие пассажиры получили серьезные травмы, а у самой девушки — сотрясение, ушибы, проблемы с шеей и копчиком. По ее словам, в результате падения аэростата она потеряла сознание, однако ее мама смогла вытащить дочь и помогла другим людям.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957558" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В ОАЭ разбился воздушный шар с российскими туристами

Тем не менее сама компания опровергает факт трагедии.

«Мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что новостной репортаж о предполагаемой аварии с участием воздушного шара полностью ложный. Мы хотим пояснить, что никакой аварии не было, а была жесткая посадка, которая является частью мероприятия», — заявил представитель туркомпании в беседе с «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля произошел другой инцидент с российскими туристами на Пхукете — во время стоянки загорелся и взорвался катер. Один россиянин получил ожоги, остальные 30 пассажиров катера на тот момент находились в воде. По данным инфоцентра местной администрации, во время происшествия также пострадал капитан судна.

27 марта шестеро россиян, в том числе двоих детей, погибли в результате трагедии с экскурсионным батискафом «Синдбад», который затонул в египетской Хургаде. Судно начало тонуть, когда пассажиры садились в него. Всего на борту находились 45 россиян, 14 доставили в больницу для оказания помощи. Одна из выживших граждан России рассказала, что пережила клиническую смерть. Отмечается, что одной из причин могло стать столкновение с рифом. Возбуждено уголовное дело.